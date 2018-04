Ações da CR2 estréiam em queda na Bovespa As ações da CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A estrearam em baixa na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A abertura foi em -5%, mas a perda havia diminuído para -2,50% às 10h43, com os papéis cotados em R$ 19,50. O volume com as ações é fraco para um início de pregão, e já está abaixo de Petrobras: são R$ 18,4 milhões, ante R$ 39,7 milhões da estatal brasileira. No horário citado, a Bolsa perdia 0,24%, aos 49.290 pontos. A oferta de ações da CR2, com esforço de venda no exterior, saiu a R$ 20,00 - no piso da faixa de preço sugerida que ia até R$ 25,00 - e somou R$ 307,575 milhões. Inicialmente são 15.378.750 ações ordinárias (ON), mas a distribuição poderá ser acrescida de 15% (2.306.812 papéis) a título de lote suplementar. O líder da operação é o Unibanco.