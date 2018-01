Ações da Eletrobrás sobem 3% após anúncio do governo As ações da Eletrobrás sobem hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Às 11h45, as ações ordinárias (ON) figuravam com o maior ganho do índice Bovespa, com 3,03%, e as PNB tinham ganho de 1,60%. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse ontem à noite que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou a intenção de reforçar o papel da Eletrobrás, de modo a transformar a empresa em uma "Petrobras do setor elétrico". Segundo Bernardo, foi colocada a necessidade de alavancar a capacidade de investimento da empresa. Uma das hipóteses mencionadas na reunião - e que será mais aprofundadamente estudada pelos ministros - é a de vender participação acionária do governo na companhia para captar mais recursos para serem investidos. Outra idéia mencionada foi alterar a legislação que impede a estatal de captar recursos no mercado externo. "A Eletrobrás não pode captar recursos no exterior e estudamos mudar isso", disse Bernardo. "O presidente pediu que trabalhássemos para que a Eletrobrás tenha o status administrativo semelhante ao da Petrobras", disse o ministro. Durante a reunião, foram mencionadas ainda as dificuldades do setor elétrico em captar recursos e ficou acertado que o BNDES terá papel importante no financiamento dos projetos privados no segmento.