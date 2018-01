Ações da Friboi fecham em queda de 12,50% na estréia As ações do Friboi tiveram uma estréia difícil na Bolsa: os papéis recuaram 12,50% e fecharam na mínima do dia, cotados a R$ 7,00, com bom giro, de R$ 243 milhões. Uma queda nesta proporção, na estréia, é pouco comum, embora, neste ano, o mercado tenha visto vários papéis de novatas que não conseguem superar o preço fixado em bookbuilding (coleta de ofertas). O bookbuilding já havia precificado os papéis a R$ 8,00, valor abaixo do piso inicialmente sugerido pela empresa, que era de R$ 9,00. A colocação foi grande, poderia superar os R$ 2,2 bilhões, mas fechou em R$ 1,6 bilhão - ainda assim, o maior IPO (oferta pública inicial de ações) da Bolsa.