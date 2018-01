Ações da Gerdau caem, mas papel da Metalúrgica já sobe As ações da Gerdau caem ligeiramente nesse começo de pregão na Bolsa de Valores de São Paulo (PN -0,15% e ON -0,18%), num dia em que a empresa divulgou seu balanço do terceiro trimestre do ano. O lucro líquido da Gerdau no período, de R$ 881,987 milhões, com alta de 8,67% em relação a igual trimestre de 2005, ficou levemente acima da expectativa dos analistas. O valor supera em 6,2% a média das estimativas de sete casas ouvidas pela Agência Estado, que apontava ganho de R$ 830 milhões. Foram consultadas a ABN Amro Real Corretora, BB Investimentos, Fator Corretora, Geração Futuro, Merrill Lynch, Santander Banespa e uma corretora que preferiu não ser identificada. Os papéis caem ao devolver lucros, já que ontem por exemplo, Gerdau PN ficou entre os maiores ganhos do Ibovespa, com alta de quase 4%. Metalúrgica Gerdau, que abriu em baixa, já recupera terreno e subia às 11h35. A alta era de 0,02%. A Metalúrgica Gerdau registrou lucro líquido de R$ 347,8 milhões no terceiro trimestre de 2006, volume 7,4% maior no comparativo com igual período do ano passado - conforme dados da Economática. O lucro líquido por ação ficou em R$ 1,89 no intervalo.