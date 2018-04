Ações da GOL e da TAM ganham peso na Bovespa A terceira e última prévia da carteira teórica do índice Bovespa de ações, que valerá entre maio e agosto deste ano, mostra um aumento relevante no peso de Gol e TAM no indicador. A primeira, que representa atualmente 0,897% do principal índice da Bolsa paulista, figura com participação de 1,408% na nova composição, válida para o período de maio a agosto deste ano. O mesmo acontece com TAM, hoje com 0,967%, que passará a uma fatia de 1,589%. Chama atenção ainda a variação de Arcelor Brasil, que cairá de 1,760% para 1,306%. Cosan ampliará seu peso de 1,561% para 1,822% e a Cyrela, de 0,774% para 1%. Usiminas recuará de 4,513% para 4,002%. Tim Participações ON mostra leve incremento, de 0,404% para 0,572%. As PN da companhia também subiram um pouco, de 1,112% para 1,211%. Vivo PN diminuirá sua participação, de 1,780% para 1,518%. O peso de Telemar PN no Ibovespa recuará de 3,550% para 3,037%, de acordo com a terceira prévia do indicador válido para maio a agosto, divulgada hoje. No caso das ONs, a fatia diminuirá de 1,792% para 1,585%. Petrobras e Vale A nova carteira consolidará ainda Petrobras PN como o papel de maior participação individual no Ibovespa, com 13,861%, ante fatia atual de 11,862%. Os papéis ON da estatal ampliarão a fatia de 2,189% para 2,435%. Vale do Rio Doce, ao contrário, recuará de 11,846% para 9,793%, no caso das PNAs, e de 2,941% para 2,647% nas ONs. CPFL e Renner A terceira e última prévia do Ibovespa confirmou o ingresso de apenas CPFL Energia ON, com peso de 0,789%, ante 0,782% na segunda prévia; e Lojas Renner ON, com fatia de 0,726%, ante participação de 0,698% na prévia anterior. Dessa forma, o número de ações no indicador sobe de 58 para 60, já que nenhum papel será excluído.