Ações da Gol em baixa são boa oportunidade, diz HSBC A queda das ações da Gol durante outubro e novembro, por conta da crise dos controladores de vôo e do lançamento de políticas de preço mais agressivas da concorrência, oferecem uma boa oportunidade de investimento para os investidores de longo prazo e com maior propensão ao risco do setor, segundo análise da HSBC Research. Em relatório, a corretora afirma que o setor deve passar por um choque de gestão no curto prazo para que sejam mantidas suas excelentes perspectivas de crescimento (com taxas de dois dígitos) no longo prazo, bastante superiores à projetada para o PIB nos próximos anos. "Partindo das atuais premissas, mas reduzindo drasticamente os yields (tarifas médias) e a ocupação média da Gol nos próximos anos, nosso modelo nos indica que o fechamento das ações PN de ontem (6/12) está em linha com o preço-alvo ajustado para essa eventual hipótese, que ressaltamos, pressupõe uma certa dose de pessimismo", avalia. A corretora destaca que a realização que acometeu as ações da companhia ao longo do mês de outubro e novembro reduziu o valor de mercado da Gol em quase 20%, ou o equivalente a R$ 3 bilhões. "Acreditamos, portanto, que este cenário mais desafiador possa já estar devidamente precificado", afirma. A Gol anunciou na manhã de ontem suas estatísticas de tráfego do mês de novembro, mostrando queda nos índices de ocupação (load-factor) em relação a outubro, de 70% para 66,5%, além de ter revisado novamente suas estimativas de resultado para o ano, provavelmente mais em função da crise do setor aéreo, mas também pelo efeito de um ambiente ainda competitivo em termos de tarifas.