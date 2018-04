Ações da Heringer e JHSF estréiam com sinais opostos As ações da JHSF Participações, do setor de construção, e da Heringer, produtora de fertilizantes, estréiam em direções opostas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) hoje. Os papéis da JHSF caem 1,18%, cotados em R$ 16,80. Já os Heringer sobem 0,63%, a R$ 8,05. Os volumes são de R$ 18,3 milhões na empresa de construção e de R$ 16,5 milhões na de fertilizantes, ambos por enquanto os maiores do dia. Para o segmento de telecomunicações, o dia é de ajuste na Bovespa. Os papéis ordinários (ON) das companhias, que ontem caíram, começaram o pregão em alta. As valorizações, entretanto, se dissiparam com o humor negativo dos investidores, com a Bolsa em baixa de 0,87%. Às 10h49, apenas cinco ações subiam, e nenhuma era do setor de teles. Já nas baixas, três dos oito destaques estavam com o segmento. Recuam BRT Participações ON (-2,56%), Telemar PN (-1,97%) e Telemar ON (-4,15%). No noticiário para o setor, a novidade de hoje é que a Telefónica SA estaria se preparando para lançar uma contra-oferta de, pelo menos, 3,00 euros por ação pela fatia indireta da Pirelli & C. SpA na Telecom Italia SpA (TI), de acordo com o diário italiano Corriere della Sera, citando fontes. A fabricante de pneus é dona de 80% da Olimpia, que por sua vez é a maior acionista da operadora italiana - com 18% de participação. Os espanhóis estão em negociações com o Intesa Sanpaolo SpA e o Mediobanca SpA em busca de opções para adquirir a fatia da Pirelli na TI, que no momento avalia a oferta conjunta recebida da norte-americana AT&T em parceria com a mexicana América Móvil.