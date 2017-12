Negociação da Alpargatas faz ação da JBS subir 9%

No centro do episódio mais recente da crise política, a JBS conseguiu uma vitória dupla nesta quarta-feira, 12. A dona das marcas Friboi e Seara foi liberada pela Justiça para vender suas operações na Argentina, no Paraguai e no Uruguai para o frigorífico Minerva. A venda estava embargada desde 21 de junho.

Além disso, sua controladora, a J&F, fechou a venda da Alpargatas para a Itaúsa, controladora do Itaú, e o fundo Cambuhy, que tem os Moreira Salles entre seus sócios.

Assim, as ações da empresa dos irmãos Batista tiveram forte alta na Bolsa nesta quinta-feira, 13, chegando perto dos 10% de alta. Na máxima cotação do dia até o momento, os papéis subiam 9,69% por volta de 11h45. As ações ordinárias da JBS fecharam em alta de 9,39%, cotadas a R$ 7,22.

Fora do Ibovespa, Alpargatas tinha ganho de 4,01%, após a empresa ter confirmado que seu acionista controlador, a J&F Investimentos vendeu o controle acionário da empresa. Itaúsa PN, por sua vez, tinha leve alta de 0,11%.