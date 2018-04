Ações da Klabin Segall em alta moderada na estréia As ações da Klabin Segall estrearam em alta no Novo Mercado da Bovespa. O primeiro negócio com a ação ON da empresa foi realizado a R$ 15,20, em alta de 1,33% em relação ao preço de referência da oferta (bookbuilding), de R$ 15,00. Após bater em R$ 15,44 na máxima, o papel subia 1,53%, para R$ 15,23, com R$ 8,64 milhões em negócios. A empresa captou R$ 484,5 milhões em colocação primária e secundária. A demanda, de acordo com fontes, teria sido de três vezes. A Klabin Segall encorpa o fortalecido segmento de construção da Bolsa, que já conta com Rossi Residencial, Company, Gafisa e Cyrela e, nos próximos dias, deverá abrigar Brascan Residential Properties. Tecnisa e Rodobens também aguardam aval da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para lançar ações.