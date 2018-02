Ações da Medial sobem 2,42%, para R$ 22,02, após início estável As ações da Medial Saúde estrearam hoje na Bovespa cotadas a R$ 21,50, valor fechado no período de reserva de papéis. Os papéis seguiram estáveis nos primeiros minutos de negociação e, por volta das 10h30, ampliaram o ganho para 2,42%, a R$ 22,02, após 1.265 transações. A companhia, integrante do Novo Mercado da Bolsa, realizou uma oferta primária e secundária de ações que totalizou R$ 655,2 milhões. Segundo informações da Bovespa, com base em dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Medial é a terceira maior empresa de medicina de grupo no Brasil - tanto em número de beneficiários como em termos de contraprestações líquidas de planos de saúde.