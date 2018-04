Ações da Metalfrio estréiam em alta na Bovespa As ações da Metalfrio estréiam em alta na Bolsa de Valores de São Paulo. Às 12h22, o papel avançava 3,68%, cotado a R$ 19,70. O volume de negócios até o momento era de R$ 32,8 milhões, o quinto maior do dia. A oferta da empresa, com esforço de venda no exterior, saiu a R$ 19,00 - abaixo do piso da faixa de preço sugerida que variava de R$ 24,00 a R$ 28,00 - e somou R$ 393,870 milhões. A empresa, fundada em 1960 no Rio de Janeiro, mas logo transferida para São Paulo, possui cinco unidades fabris. Duas estão instaladas no Brasil, uma na Dinamarca, uma na Rússia e outra na Turquia. A companhia, fabricante de equipamentos de refrigeração comercial, tornou-se multinacional no ano passado, ao adquirir a dinamarquesa Caravell/Derby.