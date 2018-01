Ações da Odontoprev estréiam na Bovespa A Odontoprev, maior empresa de planos odontológicos do País, estréia hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e tudo indica que será um começo concorrido, com as ações projetando alta após o sucesso de sua oferta. A operação teve forte demanda, o que fez os papéis atingirem R$ 28,00 cada, no topo do intervalo de preços sugeridos pela companhia, que começava em R$ 20,00. Os pedidos do varejo foram limitados em R$ 5.740,00, que corresponde a 205 ações. Ao todo, foram vendidas 16,2 milhões de ações ordinárias (ON), o que resultou em uma captação de R$ 453,9 milhões, sendo que cerca de um terço desse montante corresponde à colocação primária. A oferta ainda conta com lote suplementar de 2,4 milhões de ações, que poderá ser exercido até 29 de dezembro. A empresa de planos odontológicos registra, nos últimos cinco anos, crescimento de 26% na receita líquida e é líder no seu setor, com 18% de participação, considerando o total de associados - que em setembro deste ano alcançava 1,42 milhão, em mil municípios no País. A vice-líder, Interodonto, possui menos da metade dessa fatia de clientes. O presidente da Odontoprev, Randal Zanetti, disse que os resultados obtidos na oferta pública de ações ficaram acima das expectativas. Sem quantificar, o executivo afirmou que a demanda, tanto no varejo nacional quanto de estrangeiros, surpreendeu a direção da companhia.