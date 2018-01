Ações da Odontoprev sobem 11,32% na Bovespa As ações da Odontoprev estrearam hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com abertura a R$ 31,11, equivalente a uma alta de 11,10% em relação ao preço de fechamento no bookbuilding (ferramenta para a apuração de intenções de compra de ativos via internet), R$ 28. Até por volta das 11h40, os papéis operavam com valorização de 11,32%, a R$ 31,17, com forte giro - R$ 85 milhões, o maior da Bolsa. Os papéis ON Telemar lideram as altas da Bovespa (+0,19%), com +3,32%. Telemar PN subia 1,25%. A valorização das ações ordinárias (ON), segundo operadores, está ligada ao fato de a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em entendimento encaminhado ontem à Justiça do Rio de Janeiro, ter reforçado sua visão de que todos os detentores de ações preferenciais (PN) poderão votar na assembléia que decide sobre a reestruturação da empresa, inclusive os que têm em carteira papéis ordinários e fazem parte do bloco de controle da companhia - ou seja, Previ e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Na sexta-feira, a desembargadora Valéria Maron, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a assembléia e solicitou à CVM que se posicionasse sobre seu entendimento do caso. No dia anterior, a desembargadora havia concedido uma liminar que impedia o voto de acionistas preferencialistas da companhia que também tivessem papéis ordinários. Com esse reforço da CVM, o mercado volta a comprar os papéis apostando em chances renovadas de que a operação passe. As PN, quando esse tipo de visão é reforçado, às vezes sobem e em outras caem. A baixa está ligada às condições desfavoráveis desses acionistas na reestruturação. Já as altas foram atribuídas, em determinados momentos, a acionistas comprando os papéis para votarem contra na assembléia.