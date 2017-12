Ações da Petrobras estréiam na Argentina a US$ 23,85 As ações da Petrobras estrearam hoje na Bolsa de Buenos Aires, com uma cotação de 73 pesos (US$ 23,85). A empresa pretende disputar a liderança do índice Merval, hoje nas mãos da siderúrgica Tenaris, do grupo Techint. A Petrobras não lançou novas ações na Argentina. O banco Santander venderá aos investidores locais papéis comprados nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Madri, mercados nos quais as ações da petrolífera já são negociados. O Santander será o formador de mercado (market maker), ou seja, será responsável diariamente por fazer ofertas de compra e venda das ações. As ações ordinárias (APBR.BA) iniciaram o dia cotadas a 72,9 pesos (US$ 23,85) enquanto que as ações preferenciais (APBRA.BA) ainda não registraram negócios. Os operadores lembram que as cotações em Buenos Aires deverão acompanhar os preços dos papéis na Bovespa e em Nova York.