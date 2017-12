Ações da Petrobras estréiam na Bolsa de Buenos Aires As ações da Petrobras estrearam hoje na Bolsa de Buenos Aires. O diretor Financeiro e de Relações com Investidores da estatal, Almir Barbassa, discordou da avaliação feita por analistas locais de que o mercado de capitais argentino é pequeno demais para uma empresa do porte da petrolífera brasileira. "Não existe mercado pequeno. Pode ser pequeno hoje, mas não amanhã. Estamos apostando no crescimento da Argentina como fazemos há anos, desde a crise, quando todos deixarem o país, mas a Petrobras foi a única a continuar a investir", disse ele, ao apresentar a listagem de ações da empresa aos investidores institucionais na Bolsa de Buenos Aires. Segundo o diretor, os papéis da Petrobras comecem a ser negociados na bolsa portenha "antes do final do mês".