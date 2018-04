Ações da Petrobras sobem 13% desde o fim de fevereiro As ações da Petrobras registraram forte recuperação nas últimas semanas na Bolsa de Nova York, mas continuam abaixo das cotações observadas no final do ano passado. Em relação ao final de fevereiro, quando o mercado internacional viveu forte queda após o "susto" da bolsa de Xangai, os ADRs (American Depositary Receipts, papéis de empresas estrangeiras negociados na Bolsa de Nova York) das Petrobras negociados no mercado de ações norte-americano já subiram 13,20%, em dólares, ficando abaixo somente, entre as petroleiras, dos 13,51% da Marathon, uma pequena empresa de petróleo dos Estados Unidos, que está ampliando os seus investimentos na África. A valorização da estatal brasileira nas últimas semanas ficou muito acima de alguns gigantes do setor, como a Exxon (7,65%) e BP (6,30%) no mesmo período. Entre os papéis de 14 petroleiras listadas na Bolsa de Nova York, a que registrou menor valorização no período foi a Shell, com aumento de apenas 3,43% desde o final de fevereiro e com queda de 4,50% em relação ao final do ano passado. Também a ConocoPhillips apresentou comportamento discreto nas últimas semanas, valorizando-se 4,36% em relação ao final de fevereiro e queda de 4,67% ante o final de 2006. O setor foi beneficiado nas últimas semanas pela alta dos preços do petróleo, impulsionados pela crise entre a Inglaterra e o Irã, que só aliviou esta semana. A espanhola Repsol, com vários investimentos na América Latina, registrou valorização de 8,41% nas últimas semanas (desde o final de fevereiro) e acumula variação de 0,82% desde o final de 2006. Destaque Considerando-se o horizonte de seis anos, desde que as ações da estatal brasileira passaram a ser negociadas no exterior (no ano 2000), os títulos da empresa foram os que mais se valorizaram entre as 14 companhias que são utilizadas como referências pela Petrobras para aferir o seu desempenho no mercado de acionários. Por não ter concorrentes diretas no Brasil, a Petrobras compara o desempenho de seus papéis com as petroleiras negociadas em Nova York. Nesse tipo de comparação, não são incluídas outras gigantes do setor, como PDVSA, da Venezuela, ou Sinopec, da China, que não tem papéis na bolsa de Nova York. Do final de dezembro de 2000 até hoje, os papéis da estatal brasileira subiram 441,24%, em dólares. Nesse mesmo intervalo, a maior empresa do setor no mundo (Exxon) registrou valorização de 104,56%, enquanto as ações da British Petroleum subiram 68,48%. A Shell, outra gigante internacional, registrou variação de apenas 49,56%. A Shell tem sido penalizada nos últimos anos devido às dúvidas levantadas por especialistas quanto aos critérios que a empresa adotava para contabilizar as suas reservas de petróleo. Outras petroleiras que tiveram grande valorização nos últimos seis anos foram a Occidental (384,77%) e a Marathon (345,99%).