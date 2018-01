Ações da Petrobrás oscilam após divulgação de plano de negócios

Texto atualizado às 13h12

As ações da Petrobrás oscilam nesta segunda-feira, 29, com a divulgação do plano de negócios da estatal para o período de 2015 a 2019 e sob influência do mercado externo, pressionado pela questão da Grécia.

A companhia anunciou que pretende investir R$ 130,3 bilhões, priorizando aportes em exploração e produção. A Petrobrás também vai vender US$ 15,1 bilhões em ativos.

Nas cotações máximas do dia, por volta das 11h, as ações preferenciais da Petrobrás exibiam alta de 2,88%, enquanto as ordinárias subiam 2,73%.

Por volta do meio-dia a cotação virou e os papéis da Petrobrás passaram a cair. Às 13h11 a ação ON caía 3,34%, e a PN, 2,88%. O Ibovespa, no mesmo horário, registrava queda de 1,64%, aos 53.131 pontos.

O Ibovespa também é afetado pelos temores de um calote da Grécia, que derrubaram bolsas europeias e asiáticas.

O dólar comercial também reflete pouco o impacto visto no exterior com a situação grega. A moeda americana tem alta de 0,35%, negociada aos R$ 3,139.