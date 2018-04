Ações da Sadia avançam na Bovespa após balanço As ações da Sadia sobem na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), após divulgação de balanço referente ao primeiro trimestre de 2007. Já os papéis da Confab (-0,72%) e Suzano (-2,10%) recuam. Às 10h57, Sadia subia 0,35%, e está entre as quatro altas do índice (Vivo, Embraer, e Aracruz). O lucro líquido da Sadia no primeiro trimestre ficou abaixo das expectativas dos analistas. No entanto o Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização), de R$ 231,4 milhões, veio conforme o estimado (R$ 217,65 milhões). Mesmo comportamento teve a receita líquida, que somou R$ 1,894 bilhão, exatamente dentro da projeção de R$ 1,865 bilhão. No horário citado, a Bovespa caía 0,92%. A Sadia anunciou ainda que decidiu criar uma holding financeira que irá deter participação societária em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. A proposta prevê também a constituição de um banco múltiplo, que será subsidiária integral da holding. Além disso, a Sadia irá transferir a Corretora Concórdia, de sua propriedade, para esta holding. A Suzano registrou lucro líquido de R$ 106,142 milhões no primeiro trimestre de 2007, com queda de 30,26% na comparação aos R$ 152,188 milhões de igual período de 2006. A receita líquida cresceu 23,35%, para R$ 809,323 milhões. A Confab Industrial teve lucro líquido de R$ 33,036 milhões no primeiro trimestre, volume 119% maior frente a igual período de 2006. A receita líquida avançou 33,6%, para R$ 292,818 milhões no intervalo.