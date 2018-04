Ações da Sadia lideram altas da Bovespa As ações da Sadia operam em alta muito forte hoje e lideram os ganhos da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O papel preferencial (PN)da empresa de alimentos avançava 5,92%, para R$ 8,05, com R$ 11,4 milhões negociados. A Bolsa sobe 0,88%, às 16h37. Os investidores não citam nenhum fato novo para a Sadia. Em seguida estavam Telemar ON (+4,92%), Companhia de Concessões Rodoviárias (+3,96%), Net (+2,95%), Vivo (+2,75%) e Cosan (+2,69%). Do lado oposto estavam Petróleo Ipiranga (-1,99%), Telemar PN (-1,86%) e Eletropaulo (-1,46%).