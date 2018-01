Ações da Submarino reagem em alta à divulgação de recompra As ações ordinárias do Submarino abriram em alta hoje, após a empresa anunciar recompra de ações. Às 11h09, o papel apresentava valorização de 3,40%, para R$ 36,50, com R$ 219 mil negociados e projeção de R$ 1,28 milhão para o dia. Na máxima, a ação subiu 4%. O Submarino fará a recompra de até 5,1 milhões de ações ordinárias, equivalente a 10% dos papéis em circulação, pelo período de um ano. As operações serão realizadas pelas corretoras Credit-Suisse, Santander, Itaú, Pactual e Unibanco.