Ações da Tecnisa disparam em estréia na Bovespa Mais uma vez uma novata estréia com bom volume e valorização na Bolsa de Valores de São Paulo. Tecnisa ON, do setor de construção, registrava ganho de 5% às 14h43. Com volume de R$ 151 mil até o momento, a ação é a terceira mais negociada do pregão, perdendo apenas para as habituais campeãs, Petrobras PN e Vale PNA. Ontem duas empresas também da construção civil estrearam: Rodobens, que subiu bastante, e Camargo Corrêa, que fechou em baixa.