Ações da Telemar caem após rejeição de reestruturação As ações da Telemar têm forte queda na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), após a reestruturação da Telemar ter sido rejeitada, hoje, na terceira convocação da assembléia. Os papéis Telemar e Brasil Telecom subiram no começo do pregão, com a expectativa de que a operação passasse, em assembléia de preferencialistas. As ações passaram a cair, mas logo entraram em leilão. A perspectiva era de queda muito forte para Telemar ON (ordinárias) e para Brasil Telecom Participações ON, o que se confirmou após várias interrupções. BRT demorou meia hora em leilão para reabrir com baixa em torno de 20%, e Telemar ON entrou e saiu várias vezes dos leilões, com baixa superior a 20%. A única que oscila sem tendência é Telemar PN, já que há um ingrediente positivo para esses papéis: a situação dos acionistas é preservada com o fracasso da reestruturação, e eles não serão diluídos. Ainda assim, há queda marginal: Telemar PN (preferenciais) caía 0,60% há instantes. O recálculo também está atingindo as opções da Telemar, e muitas entraram em leilão. Por volta das 12h30, Telemar ON recuava 21,47%, a R$ 57,84, e BRT Par ON recuava 15,53%, para R$ 32,48. Telemar, que há muito tempo não negociava giros significativos como os de Petrobras e Vale do Rio Doce, movimentava R$ 102 milhões às 12h30, abaixo apenas de Petrobras, com R$ 153 milhões, e ainda acelerando. Telemar PN também negocia bem: R$ 58 milhões, quase encostada na Vale do Rio Doce, com R$ 59 milhões.