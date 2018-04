Ações da Telemar e BRT têm alta com chance de fusão As ações da Telemar estão entre as maiores altas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), com +2,06% nas ordinárias (ON) e +1,93% nas preferenciais (PN). Brasil Telecom operadora PN também sobe bem, com +1,71%. Os papéis reagem hoje à notícia divulgada no fim de semana afirmando que o governo deu o sinal verde para a fusão entre ambas as companhias. Os controladores das duas teles teriam sido avisados na semana passada por um alto integrante da equipe econômica de que o governo apóia o negócio, e de que a legislação que permitirá a fusão será alterada em breve.