Ações da Telemar estão entre maiores perdas As ações ON da Telemar estão entre as piores perdas do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), com queda de 2,25%. Os papéis PN recuavam 1,19%, enquanto o Ibovespa perdia 0,86%, às 11h39. A segunda tentativa da Telemar de colocar a reestruturação societária em votação foi frustrada, hoje, conforme as expectativas, por ausência de quórum suficiente. A companhia encerrou nesta manhã os trabalhos do encontro, depois de contabilizar presença de investidores representantes de 35,25% das ações preferenciais (PN) e 57,20% das ordinárias (ON). O mínimo necessário para abrir a discussão a respeito da reorganização do grupo, para unificação das companhias na Oi Participações, era de 50% do capital preferencialista. O mercado já esperava que esse fosse o desfecho da reunião desta sexta-feira, a exemplo do que ocorreu na primeira convocação - realizada no último dia 13. No entanto, surpreendeu o aumento dos participantes preferencialistas. Na tentativa anterior, o quórum registrado foi de 29,17% das PN e 60,35% das ON.