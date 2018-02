Ações da Telemar são 3 maiores altas; volume é forte A Bolsa de Valores de São Paulo iniciou o pregão atenta às ações da Telemar. O anúncio, pela empresa, de que desistiu da oferta secundária está fazendo os papéis dispararem, com uma movimentação financeira forte. As maiores beneficiadas nos primeiros 20 minutos de negociação são as ações ON da Telemar, que disparam 10,29%, cotadas a R$ 75,00. Telemar PN sobe 3,47%, cotada a R$ 30,40. Já Telemar Norte Leste PNA dispara 6%, cotada a R$ 47,15. Apesar de ter anunciado que desistiu da oferta secundária, a empresa informa que mantém sua reorganização societária. Isso inclui, entre outros pontos, manutenção de programa de ADR e pedido de registro no Novo Mercado da Bovespa. Telemar PN é de longe o papel mais negociado do dia: R$ 38,8 milhões às 10h16. Telemar ON vem em seguida, com giro de R$ 13,1 milhões, e só depois vem Petrobras PN, com R$ 12,1 milhões. Essa movimentação com os papéis está contribuindo para que o Ibovespa negocie em alta de 0,24%.