Ações da Telemar sobem com rumores sobre oferta As ações da Telemar emplacam fortes valorização e volume hoje, dia de véspera de divulgação do balanço da empresa e com a volta de rumores sobre operação que deverá modificar o controle da companhia. Por volta do meio-dia, Telemar ON subia 3,81%, para R$ 60,20, com R$ 14 milhões negociados. Na máxima do dia, atingiu +8,6%. Telemar PN valorizava 3,64% e girava R$ 18,6 milhões. Às 12h30, a Bovespa tinha ganho de 0,23%, aos 36.765 pontos. Segundo operadores, voltaram ao mercado os rumores sobre operação já anunciada pela companhia e que foi adiada. Em princípio, a Telemar faria uma oferta de ações, que incluiria a saída dos atuais controladores da empresa e a colocaria no Novo Mercado da Bovespa, um mercado com regras mais transparentes. A companhia estipulou o preço para a venda de suas ações e relações de troca que desagradaram ao mercado. Agora, o rumor que circula entre as mesas é que a empresa prepara apenas sua migração para o Novo Mercado e faria isso por meio da conversão de suas ações preferenciais em ordinárias, medida que seria acompanhada pelos atuais acionistas e, neste primeiro momento, não haveria uma oferta de ações. A Telemar se transformaria em uma empresa de capital pulverizado (somente com ações ordinárias) e que poderia, por exemplo, ser alvo de uma oferta hostil (não esperada) de compra. De novo aqui, o mercado aguarda pelas taxas de conversão, mas em princípio, a idéia de uma saída mais gradual do atual bloco de controle agrada os investidores. Há ainda outras hipóteses sobre a operação, que não mudariam muito as características iniciais e compreenderiam a oferta de ações, porém com preços modificados, o que elevaria as chances do mercado aprovar a distribuição. Além da operação, amanhã a Telemar solta seu balanço referente ao segundo trimestre do ano e os papéis costumam oscilar com força na véspera da divulgação.