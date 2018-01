Ações da TIM disparam na Bovespa com rumores As ações da TIM estão disparando hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os papéis preferenciais (PN) da empresa lideram o Ibovespa, com 4,90%, e as ações ordinárias (ON) vêm logo atrás, com +1,26%. As ações são estimuladas por um rumor, levantado já na sexta-feira passada, de que a América Móvil teria fechado negócio com a Telecom Italia para juntar a companhia com a Claro. No dia 24, os papéis passaram boa parte do dia em terreno negativo e tiveram uma pequena elevação pouco antes do encerramento das transações. A origem dos comentários que deixaram o mercado em polvorosa é uma nota no site Blue Bus, do começo da tarde de sexta-feira. Em poucas linhas, o portal de informações de bastidor diz que um de seus leitores, funcionário da Claro, havia sido chamado para uma reunião em que supostamente seria anunciada para todo os trabalhadores a compra da TIM. Nem Claro nem TIM comentam o assunto. Já as ações da Telemar voltam a caminhar em direções opostas, na esteira do processo de reestruturação da empresa. Na semana passada, as ações ordinárias (ON) da empresa quanto os papéis preferenciais (PN) lideraram as baixas(-4,6% e -3,7%, respectivamente, ante alta de 1,8% da Bolsa de Valores de São Paulo). A Telemar está ocupada tentando levar adiante seu projeto de reestruturação, que depende de aprovação dos investidores preferencialistas em assembléias. A primeira reunião convocada para essa finalidade não teve quórum, mesmo caso da segunda, ocorrida na última sexta-feira. Quando a primeira reunião fracassou, o comportamento das ações foi o mesmo de hoje, ou seja: ON em queda e PN em alta. As explicações do mercado à época eram de que os acionistas estavam comprando PNs no mercado para poder votar no próximo evento. As ações das blue chips (ação de primeira linha) do mercado também operam com comportamentos diferenciados nesta segunda-feira. Os papéis PNA da Companhia Vale do Rio Doce recuavam 0,28%, enquanto que Petrobras PN subia 0,23%, às 12h08. Neste horário, a Bovespa perdia 0,31%. A Vale informou na tarde de sexta-feira que fechou seu maior contrato de fornecimento de minério de ferro, com a ThyssenKrupp, para entrega de 8 milhões de toneladas de minério por ano, durante 15 anos, para a CSA. A siderúrgica fica localizada no Estado do Rio de Janeiro e tem participação tanto da Vale como da Thyssen. Em relatório, a Ágora Corretora considera a notícia positiva, mas já esperada, levando-se em conta o fato de que a Vale já era acionista minoritária da CSA. Já a Petrobras sobe com o petróleo. O barril futuro de janeiro na Bolsa Mercantil de Nova York tinha ganho de 0,64% há pouco, cotado em US$ 59,62.