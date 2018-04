Ações da Vale avançam na Bovespa com alta dos metais As ações da Vale do Rio Doce estão entre os principais ganhos da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), impulsionadas pela valorização dos metais no mercado internacional. Essa elevação de preços também está puxando papéis de mineradoras em outras bolsas. Por volta das 11 horas, o papel preferencial classe A (PNA) da Vale subia 2,85%, enquanto as ações ordinárias (ON) tinham valorização de 2,92%. Os bancos também sobem. Esses papéis recuperam as perdas de ontem, quando o segmento caiu em bloco. As altas de destaque são Banco do Brasil (+3,61%) e Itaú (+3,26%). Braskem tem valorização de mais de 1%, aproveitando-se da queda do petróleo no mercado internacional. Também por volta das 11 horas, o barril para maio na Bolsa Mercantil de Nova York recuava 2,11%, para US$ 64,55, com a diminuição da tensão entre Irã e Reino Unido. Com isso, Petrobras tem desempenho aquém da Bovespa, mas não chega a cair. A alta é de 0,09%. Já a bolsa paulista avançava 1,50%. Queda Gol e TAM são as duas ações que estão em baixa na Bovespa, pelo segundo pregão seguido. Gol caía 1,68%, enquanto TAM perdia 1,50%. Apesar das quedas de ontem, os papéis possuem gordura para queimar, e que foi acumulada na semana passada, quando a companhia de baixo custo anunciou a compra da Varig. O Brasil discute o apagão aéreo, às vésperas de mais um feriado. Controladores afirma que a Páscoa será tranqüila.