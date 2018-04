Ações da Vale e Petrobras se recuperam na Bovespa Após alguns dias de pressão, as ações de maior peso na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - Vale do Rio Doce e Petrobras - finalmente se recuperam na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que subia 1,18% às 10h41. No horário citado, as ações preferenciais classe A (PNA) da Vale tinham ganho de 1,15% e as ordinárias (ON) operavam com valorização de 1,39%, Petrobras PN em +1,29% e ON em +1,24%. Na Europa, as mineradores também estão em alta, se recuperando após as quedas com temores de elevação de juros na China. Os preços dos metais também estão subindo. O petróleo avança mais de 1% na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex).