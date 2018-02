Ações da Vale mantêm alta após desistência da Teck As ações da Vale do Rio Doce continuam recuperando terreno perdido e sobem pelo segundo pregão seguido na Bolsa de Valores de São Paulo. A alta às 10h20 era de 0,92%. A situação para a empresa em relação à oferta de compra da mineradora canadense Inco mudou. Primeiro, o mercado não gostou da notícia, preocupado com o aumento da dívida da mineradora brasileira. Os papéis reagiram em queda por dias. No dia 15, no entanto, a Teck Cominco anunciou que poderia superar o preço oferecido pela Vale na operação. Naquele pregão, as ações da Vale ainda fecharam em baixa. Mas ontem iniciaram a recuperação, calcadas na possibilidade de a Vale perder a disputa. No mesmo dia, entretanto, a Teck anunciou que estava retirando sua proposta. E as ações da Vale continuaram subindo. A visão agora é de que, com a desistência da rival, é eliminada a possibilidade de briga por elevação de preço. Em relatório, a corretora Ágora mantém sua recomendação de compra para as ações da Vale, mas ressalta que novas notícias sobre esse processo podem trazer ainda volatilidade no curto prazo.