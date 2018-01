Ações da Vale sobem após acordo com Japão e Posco As ações da Companhia Vale do Rio Doce, que operaram próximas da estabilidade ontem, hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em reação a novos anúncios de acordos para o minério de ferro em 2007. Vale lembrar que os papéis da mineradora subiram bastante na semana passada, quando os primeiros contratos, com siderúrgicas chinesas, foram fechados rapidamente. O mercado esperava para breve o fechamento dos acordos com os japoneses que, tradicionalmente, são os primeiros. Essa foi a primeira vez que os preços de referência foram fechados com a Baosteel, representando todos os produtores de aço da China. Todos os acordos até agora são para aumento de 9,5% tanto para o minério de ferro fino de Carajás, SFCJ, quanto para o minério de ferro fino do Sistema Sul, SSF. Hoje, a Vale anunciou os contratos com a coreana Posco, além das japonesas Nippon Steel Corporation (Nippon Steel), JFE Steel Corporation (JFE), Sumitomo Metals (Sumitomo), Kobe Steel, Ltd. (Kobe) e Nisshin Steel Co., Ltd. (Nisshin). As ações da TAM e da Gol também aproveitam o pregão de hoje um segundo dia de recuperação, após registrarem fortes perdas na semana passada. Analistas comentam, no entanto, que as altas desta quarta-feira possuem um outro ingrediente positivo, que é a possibilidade de o governo elevar o limite de 20% de participação de capital estrangeiro com direito a voto em empresas aéreas brasileiras. Segundo o jornal Valor Econômico, o assunto está sendo discutido no governo federal. Para profissionais do mercado, uma injeção de capital novo seria benéfica para as empresas locais. Além disso, há o benefício do compartilhamento e otimização de rotas, caso a fatia extra seja comprada por concorrente internacional. Às 11h42, a Bovespa subia 0,66%, aos 43.892 pontos.