Ações da Varig acumulam alta de 105% no ano As ações da Varig acumulam alta de 105,71% este ano, o melhor resultado entre companhias aéreas de capital aberto nas Américas, excluindo o Canadá, segundo estudo da consultoria Economática. Apenas na terça-feira, a ação preferencial (sem direito a voto) foi cotada a R$ 3,90 para venda, com alta de 35,4%. A explicação para esse resultado reflete a situação confusa da própria empresa. Segundo especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de S.Paulo, há muita especulação sobre o futuro da Varig. A especulação incluiria desde uma eventual venda da companhia para a LanChile até o recebimento de uma indenização bilionária do governo. No dia 22 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deverá julgar um pedido de indenização da Varig pelas perdas com o congelamento de tarifas. Mas a maior confusão de todas, segundo os especialistas, é que as ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) são da Varig velha, que ficou com as dívidas da empresa. "As pessoas desconhecem o papel da Varig. Acham que estão com ações da nova Varig, que está próxima de receber a homologação como companhia aérea, e está recuperando mercado. No entanto, estão com papéis da Varig velha, que permanece em recuperação judicial", diz um analista financeiro, que pediu para não ser identificado. Segundo o estudo da Economática, o valor de mercado da Varig é de R$ 309 milhões, somando-se todas as ações disponíveis. Neste cálculo, o valor de mercado da Gol é de R$ 12,3 bilhões e o da TAM é de R$ 9,2 bilhões.