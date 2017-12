Ações da Varig disparam na Bovespa As ações da Varig estão disparando na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Às 10h44, os papéis PN da companhia aérea subiam 51,09%, cotadas a R$ 2,07. Já o destaque de baixa eram as ações PN da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) - queda de 4,55%, a R$ 16,80. Também por volta do horário acima, a Bovespa caía 0,68%, aos 37.128 pontos. Na sexta-feira passada, a Varig informou que manterá 3.985 funcionários, de um total de 9.485 empregados. Seriam dispensados, portanto, 5.500 empregados a partir daquela data. A empresa, com 79 anos de existência, está em recuperação judicial desde 17 de junho de 2005 e foi vendida em leilão para a VarigLog, sua ex-subsidiária de logística.