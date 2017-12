Ações da VCP e Suzano estão em ponto de compra, avalia Fator A recente queda acentuada no preço das ações de Suzano Papel e Celulose e da Votorantim Celulose e Papel (VCP) cria uma "boa oportunidade de compra" para esses papéis, segundo avaliação da Fator corretora. Em relatório, o analista Marcos Paulo Fernandes Pereira afirma que os dados divulgados pela Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), referentes às vendas em março e no acumulado do trimestre, são positivos para o setor e a recente apreciação cambial torna o momento favorável para as companhias. Conforme Pereira, o principal destaque, dentre os dados da Bracelpa, foram as vendas de celulose, que subiram 4,6% no mercado interno (6,9% para fibra curta) e 23% nas exportações (23% para fibra curta) em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na mesma base de comparação, destaca o especialista, as vendas de papel de imprimir e escrever subiram 9,5% (mercado doméstico) e 7,1% (exportação) e as de papel de embalagem, 3,9% e 11,9%, respectivamente no mercado interno e no externo. "Os dados reforçam as perspectivas de recuperação nas vendas e melhora no mix de papel, com maior crescimento do mercado interno, que registra melhores margens", diz o especialista.