Ações de bancos sobem após pacote habitacional O pacote de incentivo ao setor habitacional, divulgado ontem pelo governo, tem impacto positivo sobre as ações do setor bancário hoje na Bovespa. A avaliação dos analistas é que as medidas criam um cenário favorável para o crescimento do crédito imobiliário no médio e longo prazo, o que beneficia as instituições financeiras, além das construtoras. Por volta das 13 horas, Itaú PN subia 1,36% e Bradesco PN, 1,10%, acima da valorização do Ibovespa (0,66%). Os dois papéis estão entre os mais negociados da Bolsa, com volume de R$ 57 milhões e R$ 51 milhões, respectivamente. Unibanco Unit tinha alta de 0,63%, Banco do Brasil ON, de 0,51%, e Nossa Caixa ON, de 1,76%. As ações também avançaram ontem na expectativa do pacote.