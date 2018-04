Ações de bancos têm forte alta na Europa Os papéis do setor bancário seguem no epicentro das atenções na Europa, com as ações do francês Société Generale (SocGen) disparando 11%, para 160,53 euros, enquanto os do UniCredit, da Itália, subiam 3,9%, após pessoas ligadas ao setor informarem que as instituições retomaram as conversas para uma fusão que criaria um gigante pan-europeu com negócios na França, Alemanha, Itália e Europa do Leste e Central. "As conversas estão em estágio bem preliminar", disse uma fonte. A notícia é divulgada em meio às negociações em torno do ABN Amro. O Dresdner Kleinwort afirmou que a chance de o britânico Barclays vencer a disputa pelo banco holandês estão equilibradas, mas alertou que o banco britânico não deve derrotar os outros competidores - Royal Scotland Bank, Santander e Fortis - a menos que eleve a sua oferta para acima dos 35 euros por ação. ABN Real Hoje, o jornal britânico The Times informou que o HSBC será um sério interessado na compra das operações brasileiras do ABN Amro, o ABN Real, avaliado em cerca de R$ 28 bilhões, se elas ficarem disponíveis após a disputa pelo controle do banco holandês. Os papéis do Barclays subiam 3%, em Londres, enquanto as ações do HSBC apresentavam altas marginais, que variam de 0,16% a 0,24%, para seus ativos negociados na Bolsa de Londres. Na Euronext, os papéis do ABN Amro subiam 1,42%, às 10h50, segundo cotações com atraso do site da bolsa. Na Bolsa de Madri, as ações do Banco Santander avançavam 1,40%, de acordo com cotações do site da bolsa. Em um efeito colateral das notícias sobre fusões e negócios no setor bancário europeu, os papéis do Commerzbank tinham ganho de 3,3% e o Deutsche Bank operavam em +2,3%. O BNP Paribas subia 3,1%. O BNP também aparecia como potencial interessado no Société Generale. Com informações da Dow Jones, da Euronext e da Bolsa de Madri.