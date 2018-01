Ações de bancos têm queda e Tóquio sobe apenas 0,1% As ações dos bancos recuaram pela quinta sessão consecutiva na Bolsa de Tóquio, lideradas pelo peso-pesado Mizuho Financial Group, e acabaram solapando os ganhos verificados entre os papéis dos setores de tecnologia e metais. De acordo com os operadores, o fraco desempenho das ações dos bancos, normalmente usadas como proteção pelos grandes investidores institucionais, e a queda dos índices ligados às empresas menores, indicam que o mercado permanece com uma disposição fraca, o que pode impedir uma futura consolidação dos índices. O Nikkei 225 avançou apenas 0,1%, fechando aos 15.734,14 pontos. ?Os resultados do Mizuho não foram muito ruins, mas as pessoas têm dúvidas quanto aos ganhos no resto do ano, especialmente no setor bancário?, explicou James Hong, chefe da comercialização de derivativos do Dresdner Kleinwort em Tóquio. Muitos bancos divulgaram ontem sólidos resultados no período julho-setembro, e alguns até elevaram o pagamento dos dividendos, mas o pessimismo dos investidores quanto às perspectivas para os empréstimos bancários continuou a derrubar as cotações, com 25 instituições atingindo as mínimas do ano. Mizuho Financial Group perdeu 2,2%, mesmo tendo elevado seus dividendos para este ano. Outra grande instituição bancária, Resona Holdings, declinou 0,6% depois de recuar para a menor cotação em 12 meses, e Mitsui Trust desabou 6%. As ações das empresas de eletrônica e de tecnologia da informação, por outro lado, deram continuidade a um período de altas. A fabricante de semicondutores Advantest subiu 1,4%, ajudada pelos ganhos de ontem na bolsa eletrônica Nasdaq e no Índice do Setor de Semicondutores da Filadélfia. A empresa de produtos eletrônicos Kenwood saltou 11% depois que o Instituto de Pesquisa Daiwa elevou a classificação desses papéis para o nível 2, numa escala de cinco níveis. NEC Corp avançou 1,2%. As informações são da Dow Jones.