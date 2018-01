Ações de empresas de saneamento sobem na Bovespa Os papéis das empresas do setor de saneamento sobem no pregão de hoje da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na esteira da aprovação do marco regulatório ontem pela Câmara dos Deputados. Por volta das 11h20, as ações ON da Sabesp apresentavam ganho de 0,95%, a R$ 266,52, após oito negócios. Os papéis ON da Copasa apresentavam ganho de 4,46%, cotados a R$ 22,00, com 23 negócios fechados. Às 11h36, a Bovespa tinha valorização de 0,51%, aos 43.238 pontos. O ministro das Cidades, Marcio Fortes, estima que, com o projeto aprovado, os investimentos na área deverão atingir até R$ 11 bilhões no ano que vem. Ele também projeta que o Brasil vai precisar de R$ 220 bilhões até 2024 para a universalização plena do saneamento integrado no País, que contempla serviços de água, esgoto, manejo de águas pluviais e coleta e destinação de lixo. O Secretário de Energia e Negócios Hídricos de São Paulo, Mauro Arce, disse que essa regulação do setor pode provocar um programa de Parceria Público-Privada (PPP) de R$ 300 milhões para a Sabesp aumentar a capacidade de envio de água do município de Taiaçupeba.