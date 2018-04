Ações de estaleiros puxam alta na Bolsa de Seul As ações de estaleiros, como Hyundai e Daewoo, puxaram a alta da Bolsa de Seul nesta segunda-feira, quando não funcionaram os mercados de Hong Kong e da China, devido a feriados locais. A Bolsa sul-coreana também deve fechar amanhã, quinta e sexta-feira. Os analistas prevêem que no próximo pregão da semana, na quarta-feira, a tendência de alta se mantenha, apesar do fraco movimento. O índice Kospi avançou hoje 0,2%.Em Taiwan, a Bolsa de Taipé subiu 1,1% e fechou no nível mais alto dos últimos quatro meses. Na Austrália, onde também houve um feriado em grande parte do país, o governo anunciou que venderá sua participação na companhia de telecomunicações Telstra Corp. Isso atraiu algum interesse dos investidores e o índice S&P/ASX 200 da Bolsa fechou com alta de 0,5%. BHP Billiton fechou com alta de 0,9% e Rio Tinto teve valorização de 0,3%. A Bolsa de Manila, nas Filipinas, fechou com o índice PSE Composto em baixa de 0,6%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur fechou em alta de 0,22%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura encerrou em alta de 1,21%. A Bolsa de Jacarta fechou em baixa, com o índice JSX Composto tendo perda de 0,37%. As informações são da Dow Jones