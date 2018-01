Ações de Submarino e Lojas Americanas operam em alta As ações de Submarino e Lojas Americanas operam em alta na Bolsa de Valores de São Paulo. Submarino sobe depois de uma manhã volátil, na qual chegou a cair e entrar algumas vezes em leilão. Os acionistas da empresa aprovaram ontem a fusão com a Americanas.com e as ações das duas companhias reagiram de forma distinta na quarta-feira. Submarino ON subiu 3,38%, cotada a R$ 67,20 e girou R$ 43,8 milhões. Lojas Americanas PN teve queda de 2,61%, para R$ 112,00, e movimentou R$ 16 milhões. Quando as empresas anunciaram o negócio, no pregão de 23 de novembro, Submarino disparou e Lojas Americanas caiu, a exemplo de ontem. Para gestores, a valorização de Submarino faz sentido, já que a empresa será a que mais ganhará com a fusão. Os especialistas citam a distribuição de dividendos aos acionistas da Submarino, além do fato de a empresa passar a fazer parte de uma nova realidade, muito maior, pois a Americanas.com movimenta dois terços do total de vendas e lucros da nova companhia. Às 12h22, o índice Bovespa registrava alta de 0,90%, a 43.675 pontos.