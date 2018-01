Ações de Ultrapar e Ipiranga voltam a ser negociadas A Bolsa de Valores de São Paulo vai reabrir os negócios com as ações de Ultrapar e de Ipiranga Refinaria, Petróleo Ipiranga e Distribuidora, a partir das 11h20 de hoje. As companhias divulgaram comunicado sobre o direito de recesso na venda do grupo Ipiranga, condição para que as transações fossem abertas. A Ultrapar oficializou esta manhã a compra do Grupo Ipiranga, em conjunto com a Petrobras e a Braskem. O negócio envolve a Refinaria de Petróleo Ipiranga (RPI), a Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga(DPPI) e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI). A Petrobras, a Braskem e a Ultrapar informaram que o valor da compra dos ativos do Grupo Ipiranga é estimado em aproximadamente US$ 4 bilhões (R$ 8,4 bilhões).