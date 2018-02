Ações devolvem ganhos em NY com alta do petróleo O mercado de ações norte-americano não conseguiu sustentar os ganhos iniciais e os índices Dow Jones e Nasdaq caíram para território negativo, enquanto o S&P-500 permanece ligeiramente acima do fechamento de sexta-feira. Operadores e analistas disseram que a alta dos preços do petróleo deixou alguns investidores se perguntando se o recuo dos preços de energia já acabou, num mercado que já vinha num ritmo hesitante diante da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) no meio da semana. "Com o petróleo voltando um pouco, alguns investidores podem estar pensando que o declínio na commodity pode ter acabado", disse o diretor-gerente da Rodman & Renshaw, James Park. "Os investidores também estão cautelosos diante do Fed", acrescentou. O mercado de ações também ficou nervoso com as notícias de que o fundo hedge Amaranth Advisoros LLC, com sede em Greenwich (Connecticut) pode reportar um declínio de mais de 35% até agora este ano, devido às pesadas perdas sofridas no mercado de gás natural. Um porta-voz da Amaranth não estava disponível para comentar a questão. Às 16h36 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 2 pontos (0,03%), o Nasdaq recuava 1 ponto (0,05%) e o S&P-500 subia 1 ponto (0,13%). As informações são da Dow Jones.