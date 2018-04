Ações diminuem perdas em NY após dado de imóveis Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em baixa, mas acima das mínimas, depois do dado melhor que as expectativas do setor de residências ter aliviado as preocupações relacionadas com uma desaceleração na economia do país. Contudo, o mercado de ações permanece no modo realização de lucro, depois de acumular ganhos nas três sessões anteriores, num movimento desencadeado pela alta muito acima das expectativas do núcleo do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) em setembro, de 0,6%. Os índices recuaram das mínimas depois que a Associação Nacional das Construtoras de Casas dos EUA (NAHB) informou que seu índice de atividade subiu a 31 em outubro, de 30 em setembro, a primeira alta em oito meses consecutivos de quedas, um sinal de que o mercado de residências pode estar se "estabilizando". Às 16h36 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 15 pontos, ou 0,12%, o Nasdaq recuava 13 pontos, ou 0,57%, e o S&P-500 registrava uma queda de 3 pontos, ou 0,24%. As informações são da Dow Jones.