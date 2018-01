Ações do Banco Comercial puxam alta em Lisboa Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 28,71 pontos (0,33%), em 8.774,45 pontos, num movimento orientado principalmente pelos ganhos das ações do Banco Comercial Português, que divulgou um robusto lucro em 2005. As ações do BCP fecharam em alta de 2,07%, enquanto as da Energias de Portugal avançaram 0,75%. As ações da Portugal Telecom caíram 0,97%, com os investidores corrigindo os recentes ganhos. Nesta quinta-feira, o mercado estará na expectativa do balanço de 2005 do Banco BPI, esperado para depois do fechamento do pregão. As ações do BPI fecharam em alta de 0,24%.