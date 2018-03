Ações do BB sobem após anúncio de desdobramento As ações do Banco do Brasil estão em alta hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. O banco anunciou, pouco antes da abertura do pregão, pela manhã, que vai desdobrar suas ações, na proporção de uma para três. O efeito de anúncios como esse é positivo nos mercados, já que as ações ficam mais baratas e, em tese, podem ser compradas por mais investidores, o que elevaria a liquidez. Às 12h45, a ação ordinária do BB subia 1,16%, cotada a R$ 69,00. O conselho de administração do Banco do Brasil aprovou ontem a proposta de desdobramento de ações, mas ela será discutida ainda em assembléia de acionistas. Se aprovada, a operação resultará em duas novas ações para cada uma detida. "O mesmo fator de conversão será aplicado aos bônus de subscrição série ?C? (BBAS13)", diz o comunicado da instituição.