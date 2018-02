Ações do Itaú sobem após anúncio sobre aquisição As ações do Itaú subia na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), com alta de 1,21% por volta das 10h30. O Banco e a Itaúsa, em comunicado conjunto, anunciaram a compra das operações do BankBoston no Chile e no Uruguai, que estavam pendentes desde que instituição adquiriu do Bank of America os negócios do Boston no Brasil. Os papéis da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) são negociados em alta, mas abaixo da valorização do Ibovespa: +0,62% ante 1%. A companhia divulgou hoje seu balanço do segundo trimestre do ano, com lucro líquido de R$ 409 milhões, numa queda de 2,32% sobre igual período do ano passado. Já as ações da AmBev disparam, em reação a um novo anúncio de recompra de papéis feito pela empresa. Os papéis PN da companhia avançavam 1,51% e os ON +2,05%, também por volta das 10h30. Outro destaque de forte ganho são as ações do UOL, com alta de 2,08% às 10h33. A empresa divulgou o balanço do segundo trimestre do ano, com lucro líquido de R$ 20,5 milhões, equivalente a uma queda de 37% sobre os R$ 32,4 milhões de igual intervalo de 2005. Do lado negativo, as ações do Pão de Açúcar aprofundam a queda (-1,26%) na Bovespa. Ontem à noite a companhia divulgou o lucro do segundo trimestre do ano, de R$ 41 milhões, que veio 45% abaixo da média das projeções dos analistas consultados pela Agência Estado.