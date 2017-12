Ações do Pão de Açúcar caem com vendas fracas As ações preferenciais do Pão de Açúcar estão entre as maiores quedas da Bolsa hoje, acompanhando dia de perdas do mercado. No fechamento, a cotação era de R$ 81,50, com perda de 5,23%. Em teleconferência com analistas, o diretor de Relações com Investidores do Pão de Açúcar, Fernando Tracanella, afirmou que as vendas da empresa continuaram fracas em abril, sem considerar o movimento da Páscoa, mantendo o ritmo do primeiro trimestre, quando as vendas mesmas lojas caíram 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo ele, o cenário de consumo contido e deflação no preço dos alimentos persiste. O resultado no critério mesmas lojas, excetuando o efeito da venda dos chocolates, deve ser negativo novamente, em consonância com o desempenho de todo o setor. Uma série de boatos também têm acompanhando a ação da varejista. Os rumores concentram-se na venda, parcial ou total, da participação do Casino na empresa, ou na possibilidade de o grupo desfazer-se da marca CompreBem.