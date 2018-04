Ações do setor imobiliário despencam na Bolsa de Madri As ações do setor imobiliário voltam a registrar forte baixa hoje na Bolsa de Madri, com o derretimento dos papéis da Astroc Mediterraneo, resultando em vendas amplas de ativos do setor. Existe uma preocupação sobre uma potencial queda neste aquecido setor, que vinha dando suporte a uma das economias mais aceleradas da zona do euro. Os papéis da Astroc cediam mais 6,4% hoje, após uma queda de 37% na sessão anterior. Os problemas com os papéis da empresa começaram na quarta-feira passada, quando despencaram 43%, após a imprensa informar que uma auditoria mostrou que parte dos lucros da empresa foram gerados por meio de vendas de prédios para o próprio presidente do grupo, Enrique Banuelos. As cinco principais ações do setor imobiliário na Bolsa de Madri caíam mais de 10% hoje, influenciando os papéis de outros segmentos. Particularmente, os ativos das construtoras e das empresas financeiras, expostas ao setor imobiliário, também cediam com força. Às 7h25 (de Brasília), o índice IBEX-35 cedia 2,15%, registrando o pior desempenho entre as bolsas européias, que também apresentavam perdas. Dentro do IBEX-35, os papéis do Grupo Immocaral despencavam 10%, após terem fechado ontem com declínio de 3%. A Immocaral entrou para a cesta do IBEX-35, principal referencial do mercado acionário espanhol, este ano, após um rápido processo de consolidação ter alavancado a sua base de ativos, além de ter dobrado o preço dos seus papéis nos últimos doze meses. A FCC perdia 4,8%. Ações de empresas com atividades no setor imobiliário também eram contaminadas. A construtora Sacyr Vallehermoso, a rede de hotéis NH Hoteles e a Metrovacesa caíam mais de 5%. "No ano passado, havia um grande apetite para o setor. Hoje, observamos o oposto", disse o chefe para ações européias da corretora espanhola Banif, Alejandro Uriarte. Esse analista informou que uma série de fusões no setor alavancou o valor do dos acordos e os preços das ações para nível nunca vistos anteriormente. "Papéis que normalmente eram negociados com desconto de 25% em relação ao valor líquido dos ativos estavam sendo negociados com prêmios de 50% sobre o valor líquido dos ativos", completou. Recentemente, várias ações do setor imobiliário que estrearam no mercado espanhol terminaram nas mãos de investidores varejistas, uma vez que várias das ações do setor figuravam como as de melhor performance no país. "Há poucos investidores institucionais, uma vez que, há tempos, essas ações pararam de ser negociadas com base nos fundamentos", disse Uriarte, que acrescentou que o Banif vendeu suas participações no setor muito antes da atual fuga da área. O banco central da Espanha calcula que os preços dos imóveis, após cinco anos de aumentos de dois dígitos, estão sobrevalorizados em 30% em um momento em que a taxa de juros na Europa está subindo e o endividamento das famílias espanholas subiu para 120% da renda disponível, o maior nível na zona do euro. Três quartos dessa dívida é financiada a taxas variáveis de juros. As informações são da Dow Jones.