Ações do Submarino sobem 6% após contrato com Terra As ações ordinárias do Submarino, site de comércio eletrônico, abriram em alta forte hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, após a empresa informar que assinou com o Terra contrato de licenciamento pelo uso da marca, da tecnologia, a exploração da loja, hospedagem e manutenção do site Terra Ofertas. O valor da transação foi de R$ 4 milhões, a serem pagos ao longo de 30 meses, prazo do contrato. A operação começará em julho, quando a estrutura logística será assumida pelo Submarino no seu centro de distribuição. Os clientes Terra Ofertas serão atendidos por um núcleo exclusivo. Às 10h30, Submarino ON subia 4,68%, cotada a R$ 41,35, com giro de R$ 2,23 milhões. Na máxima do dia, o papel valorizou 6% até este horário.