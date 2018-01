Ações do Unibanco sobem mais de 2% após balanço Os papéis do Unibanco operam em alta desde os primeiros negócios do dia na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que tinha valorização de 0,57%. Às 11h28, as ações do banco subiam 2,12%, a R$ 20,21, após 122 negócios. A instituição financeira divulgou hoje o resultado de 2006, com lucro líquido de R$ 2,210 bilhões. O número foi 20,2% maior do que o contabilizado no ano anterior. A segunda maior valorização é dos papéis da Net, com valorização de 2,26%, seguida por Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que operava com alta de 1,85%, Usiminas em +1,70% e Companhia Vale do Rio Doce em +1,54%. Do lado das baixas, os papéis da Cosan recuavam 2,20%, os da TAM tinham variação negativa de 1,70%, os da Comgás perdiam 1,41% e os da Gols caíam 1,33%.